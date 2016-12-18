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Сексуальная полицейская из Ужгорода снялась в элегантной фотосессии (ФОТО)

19.12.2016 (10:16)
Закарпатка-коп продемонстрировала формы в шикарном платье
Закарпатка-коп продемонстрировала формы в шикарном платье

Патрульная из Ужгорода Анастасия Мальованая снялась в тематической фотосессии, в которой представляла сферу правоохранительных органов.

Ужгородская девушка-полицейский довольно активный человек. Кроме обеспечения порядка на улицах Ужгорода, девушка активно занимается танцами, представляя известный коллектив в городе - "Блиц".

Недавно же Анастасия стала главной героиней фотосессии в рамках проекта "Молодые. Известные. Перспективные", в которой сопряжена женская грация и серьезность работы в правоохранительных органах. Дополненная эта композиция волшебным платьем.

Фото на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовала дизайнер платья и один из организаторов проекта Roxolana Novak.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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