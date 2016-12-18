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Українців готують до курсу 35 грн/$

19.12.2016 (12:31)
Коли чекати піднятта курса долора
Коли чекати піднятта курса долора

Фурса розраховує на допомогу Нацбанку з врегулюванням валютних коливань. Курс гривні досягне 35 грн / $, все питання лише в тому - коли саме це станеться.

Про це в ефірі Радіо Вести заявив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.
"Великого ефекту на курс валюти не буде. Питання в тому, що рано чи пізно гривня буде 35 грн / $. Якщо ми говоримо про горизонт місяці, я готовий посперечатися на тисячу доларів, що курс не буде 35 грн / $ ", - сказав він.
І додав: "На міжбанку зараз курс 26,2 грн / $, можливо, дійдемо до 27 грн / $. Якщо сьогодні будуть тиску, то Нацбанк вийде пропозицією про продаж, погасить коливання і сильних хвилювань там не очікується ".
Нагадаємо, після націоналізації ПриватБанку курс долара в Україні різко рвонув вгору. Вранці 19 грудня міжбанк вже досяг рівня 26,40-26,60 грн / $.


Інтернет-видання
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