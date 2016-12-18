Закарпатские пограничники выстрелами пытались остановить контрабандистов (ФОТО)

19.12.2016 (12:43)

В Закарпатье контрабандисты сбежали от пограничников бросив лодку и сигареты

Сегодня ночью пограничники Мукачевского отряда предотвратили очередную попытку перемещения табачной контрабанды в Венгрию.

Во время патрулирования пограничный наряд обнаружил вблизи реки Тиса группу неизвестных, которые пытались пересечь государственную границу. Заметив правоохранителей, неизвестные обратились в бегство, оставив на берегу реки более 20 пакетов с сигаретами и резиновую лодку. Чтобы остановить злоумышленников, правоохранителям пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Лодка и пакеты, в которых находилось более 10 тысяч пачек сигарет различных марок, пограничники доставили в пограничное подразделение. Сейчас проводятся мероприятия по поиску лиц, причастных к контрабанде табачных изделий через границу.

Закарпатские пограничники задержали очередных водолазов-контрабандистов (ФОТО)