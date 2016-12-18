Два ужгородца "чистили" квартиры мукачевцев (ФОТО)

19.12.2016 (12:57)

Полиция задержала ужгородцев, которые обворовывали квартиры мукачевцев

В полицию Мукачево еще в конце ноября начали поступать ряд заявлений от местных жителей о кражах из их домов и квартир. Проанализировав информацию о кражах, оперативники установили, что их совершили одни и те же лица.

В помещения граждан неизвестные проникали подобрав ключ или с помощью отмычки. Преступления обычно совершались в спальных районах городов в первой половине дня. Похищали исключительно деньги, золотые изделия и технику.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на раскрытие квартирных краж, сотрудники криминальной полиции Мукачево совместно с работниками Управления криминальнои полиции области задержали в городе Ужгород двух местных жителей возрастом 32 и 34 лет, которые подозреваются в серии краж на территории Мукачево. С собой они имели сумку, в которой правоохранители обнаружили отмычку и ворованные вещи.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что у мужчин был еще один сообщник - 34-летний житель областного центра.

Все трое фигурантов задержаны и помещены в изолятор временного содержания Ужгородского отдела полиции.

Полицейские подозревают мужчин в совершении четырех краж, совершенных из квартир мукачевцев, также проверяется их причастность к другим кражам совершенным на территории области.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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