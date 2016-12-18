Москаль разоблачил предпринимателей, которые занимаются контрабандой сигарет (ДОКУМЕНТ)

19.12.2016 (13:14)

На Закарпатской таможне восстанавливаются контрабандные схемы, - Москаль

Геннадий Москаль направил обращение Генеральному прокуратуру Украины Юрию Луценко, председателю СБУ Василия Грицаку и Председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову с просьбой тщательно проверить предпринимателей, которые, по оперативной информации, под видом древесины отправляют за границу контрабандные сигареты.

Список номерных знаков автомобилей, дата пересечения государственной границы через Международный пункт пропуска «Тиса», грузоотправитель, наименование груза, а также таможенная смена указаны в приложении к обращению. Автомобили пересекали Госграницу с конца октября по конец ноября 2016 года.

- Разговоры о том, что через украинско-венгерскую границу снова пошли фуры с сигаретами, начались сразу после смены руководства Закарпатской таможни ГФС в конце октября этого года, - заявляет Москаль. - А несколько дней назад ко мне пришла оперативная информация о конкретных автомобилях, которую я передаю правоохранителям для тщательной проверки и соответствующего реагирования.

При этом призываю господина Насирова восстановить порядок на международном пункте пропуска «Тиса» с микроавтобусами, перевозящими посылки работников. С водителей которых таможенники за беспрепятственный проезд через границу дерут от 100 евро и больше «для себя лично и начальства». А контролирующие структуры, включая таможенную охорону, «черная сотня» и так далее, делают вид, что так и должно быть. Уверяю господина Насирова, молча наблюдать, как на таможне восстанавливаются контрабандные схемы, я не собираюсь.

Закарпатская таможня восстанавливает потоки контрабанды для отправки "дани" на Киев