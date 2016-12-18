В Ужгороде торжественно открыли главную городскую елку (ФОТО)

19.12.2016 (14:24)

В Ужгороде состоялось торжественное открытие центральной городской елки

День святого Николая Ужгород начал праздновать уже утром. Начались торжества на Театральной площади праздником-акцией «Подарок от Николая» от ОО «Закарпатское венгероязычное общество студентов и молодых исследователей».

А в зажжении городской елки приняли участие не только дети, но и сказочные персонажи и руководство Ужгорода.

Мэр Ужгорода Богдан Андриив поздравил детей с этим днем ​​и новогодне-рождественскими праздниками, после чего торжественно зажгли огни городской елки.

Далее по городу прошел парад Николайчиков. ХХ парад Николайчиков порадовал гостей и жителей города праздничным настроением и напоминанием о важности празднования даты.

Как уже сообщал UA-Reporter, на главную елку Ужгорода повесили километр гирлянд (ФОТО)

Главную елку Закарпатья зажгут также сегодня, в день Святого Николая. В празднике примут участие руководители края, а также около пяти сотен детей со всей области.