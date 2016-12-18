Во Львове из-за гриппа закрывают все школы

19.12.2016 (14:00)

Во Львове все школы закрывают на карантин

Сегодня, 19 декабря, в 14.30. состоялось внеочередное заседание городской комиссии по техногенной опасности и чрезвычайных ситуаций, где приняли решение о временном приостановлении обучения в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях города Львова.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«На сегодняшний день мы прекращаем обучение на 4 дня, в связи с тем, что количество учеников, которые отсутствуют в школах из-за болезни, постоянно растет и на сегодняшний день она составляет 27%.

В пятницу мы будем иметь информацию от Государственного лабораторного центра и будем принимать дальнейшие решения, восстанавливать обучения или учебы будет еще приостановлено на несколько дней", - сообщил Владимир Зуб, начальник городского управления здравоохранения.

Добавим, что зимние каникулы начинаются с 31 декабря и будут продолжаться до 20 января.

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