В России умерло более 40 человек от отравления настойкой боярышника

19.12.2016 (16:59)

От отравления настойкой боярышника в России уже умерло более 40 человек

В Иркутской области Российской Федерации из-за отравления настойкой боярышника умерли 41 человек, сообщает Следственный комитет региона.

Большинство пострадавших поступает в медучреждения в состоянии комы. По словам медиков, с момента употребления до появления симптомов отравления проходит от одного часа до 24 часов, в зависимости от количества выпитой жидкости и индивидуальных особенностей организма.

"Врачам не удается изменить ситуацию с состоянием отравившихся спиртосодержащей жидкостью, из 57 пострадавших скончался 41 человек", - сообщил прокурор Ленинского района Иркутска.

По его словам, все пострадавшие употребляли "концентрат для принятия ванн", который содержит алкоголь и в местных магазинах стоит около 40 рублей. В городе выявили более ста точек продажи суррогатного "Боярышника".

Образцы жидкости, которыми предположительно отравились люди, изъяты правоохранительными органами и направлены на исследование. Медики совместно с сотрудниками судебно-медицинской экспертизы уже провели исследование "Боярышника", в составе которого эксперты Минздрава обнаружили метанол и антифриз.

Следователи уже задержали пятерых распространителей отравленного продукта, из незаконного оборота изъято более 2 тыс. пузырьков "Боярышника".

Власти ввели в городе режим ЧС, торговля спиртосодержащей продукцией, предназначенной для бытовых и гигиенических целей, запрещена.

В связи с массовыми отравлениями спиртосодержащей жидкостью с надписью "Боярышник" жителям Иркутска рекомендовано не приобретать и не употреблять данную жидкость, а также сообщать о фактах ее продажи по телефонам мэрии и в полицию.

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