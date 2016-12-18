Полиция в Мукачево споймала очередного водителя-наркомана (ФОТО)

19.12.2016 (17:32)

В Мукачево очередной водитель-наркоман попался полицейским

Сегодня, около 3:40 в Мукачево на улице Матросова экипаж патрульных остановил авто за нарушения правил дорожного движения.

Во время проверки документов поведение водителя привлекла внимание патрульных, поскольку не соответствовала обстановке, из-за чего в полицейских возникло подозрение относительно состояния, в котором находится водитель, поэтому патрульные решили провести поверхностную проверку водителя и автомобиля.

Во время проверки полицейские нашли 17 граммов вещества зеленого цвета, внешне похожей на наркотическое, металлический телескопический дубинку и два камня, похожие на янтарь. Поскольку обнаружены вещи запрещены - на место происшествия вызвали следователей и составили соответствующие админматериалы за нарушение ПДД и вождение в нетрезвом состоянии, поскольку водитель отказался от прохождения теста.

Только за этот месяц, это уже 17-й случай, который связан с наркотиками обнаруженный патрульными.

Ужгородские патрульные поймали водителя с наркотиками (ВИДЕО)