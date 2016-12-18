В России потерпел крушение самолет с военными

19.12.2016 (18:08)

Возможной причиной падения мог стать человеческий фактор

Возможной причиной падения мог стать человеческий фактор

Причиной падения самолета Ил-18 в Якутии, по предварительным данным, могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.

Также одной из предположительных причин аварии мог стать человеческий фактор. «Это (Ил-18 – ред) сверхнадежный самолет в истории авиации. Их было выпущено всего около 700 самолетов и за все время было только две катастрофы, одна из которых произошла во время испытаний», — сказал летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев.

Позже стало известно о том, что бортовые самописцы самолета Ил-18 извлечены и направлены в специализированную лабораторию для обследования. Все пострадавшие, находившиеся на борту самолета доставлены в медицинское учреждение в Тикси. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

На борту находились семь членов экипажа и 32 офицера, направленных по ротации в регион. Все находившиеся на борту живы, однако 16 человек получили тяжелые травмы. Как сообщалось, 19 декабря утром самолет с военнослужащими упал вблизи населенного пункта Тикси, развалился на три части. Возгорания не последовало.

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