Россия готовит ловушку для украинских гастарбайтеров

19.12.2016 (18:35)

Госдума хочет запретить денежные переводы в Украину

Украинские граждане, которые находятся на заработках в соседней России, могут столкнуться с большими трудностями с выводом заработанных денег родственникам домой.

В Госдуму РФ внесен законопроект, который запрещает украинцам совершать денежные переводы из России в Украину через иностранные платежные системы. Если законопроект получит одобрение депутатов Госдумы, то впредь такие переводы возможно будет проводить только через банки. Как это отразится на судьбе украинских заробитчан в России и какими путями можно будет вывести заработанные деньги разбирался "Апостроф".

Что поменяется

Российский законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе", который может запретить гражданам Украины, осуществлять денежные переводы из России к себе на домой - это своеобразная "ответка" на запрет в Украине российских платежных систем. Напомним, что 17 октября президент Петр Порошенко своим указом расширил список юридических лиц, против которых Украина вводит санкции. Под действие ограничений попали платежные системы с российской пропиской: "Золотая Корона", "Колибри", "Юнистрим" и "Лидер". Именно на долю этих компаний и приходилась большая часть денежных переводов из России в Украину.

После введения ограничений, по сути, у наших сограждан в России осталась только одна альтернатива: пользоваться иностранными платежными системами "МoneyGram" и "Western union" или осуществлять переводы электронных денежных средств. Именно эту возможность и собираются прикрыть парламентарии РФ, используя новый закон. Аргументы приводятся следующие: украинские санкции ограничивают конкуренцию на российском рынке платежных услуг в пользу иностранных платежных систем. "Учитывая данное обстоятельство, в целях защиты интересов операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юридических лиц, законопроектом предлагается ограничить возможность осуществления платежей через иностранные платежные системы", - говорится в пояснительной записке к тексту законопроекта. По данным российских СМИ, в правительстве этот законопроект уже нашел поддержку, а следовательно, и депутаты Госдумы с большой долей вероятности его одобрят.

Но в случае принятия закона Россия рискует понести определенные экономические потери, ведь перечисление клиентами денег посредством платежных систем -дело не бесплатное, и чем больше таких операций проводят иностранные компании, тем больше налогов они передают в российский бюджет.

"Этот закон возможно принять, если политические мотивы перевесят экономические расчеты, - пояснил "Апострофу" исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко. - Но то, что экономические потери будут, это однозначно, а вот перевесят ли их политические выгоды - далеко не факт".

Сколько именно наших сограждан могут стать жертвами нового российского закона сказать сложно, так как точной статистики трудовой миграции из Украины в Россию нет. "Общенациональное исследование проводилось только дважды, и последний раз - в 2012 году. Но исходя из анализа всей информации, мы можем говорить, что численность украинцев в России уменьшается. На сегодняшний день в соседнем государстве порядка 500 тысяч трудовых мигрантов, но есть еще люди, которые выехали из Донбасса, а вот их намного больше — около миллиона человек", - рассказал "Апострофу" заведующий отдела миграционных исследований Института демографии им. М.В. Птухи Алексей Позняк.

Правда, даже если такие платежные системы как "МoneyGram" и "Western union" не смогут переводить деньги из Россию в Украину, трансграничные переводы через банковскую систему никто не отменяет. Но директор Украналитцентра Александр Охрименко уверен, что банковскими переводами смогут воспользоваться далеко не все трудовые мигранты.

"Можно, конечно, переводить валюту со счета на счет, это не запрещено, но почему платежные системы типа "Western union" так популярны среди людей? Приходишь в офис, отдаешь валюту, ее быстро перечислили и никаких счетов открывать не нужно, система максимально упрощена. Многим это нравится, особенно заробитчанам. Теперь нужно будет открывать официально счет в России, вносить деньги на счет и с него уже перечислять в Украину. Это не запрещено. Но ведь не все гастарбайтеры могут открыть счет в банке. Когда человек придет в банк, естественно, ему зададут вопрос: на основании какого статуса ты здесь находишься? А если у него не все красиво с документами, то счет ему, естественно, никто не откроет. А ведь сколько таких случаев, когда человек приехал на недельку к друзьям, а работает уже третий год", - рассказал "Апострофу" Александр Охрименко.

Таким образом, Россия кроме задекларированной в законе защиты отечественных операторов платежных систем, сможет еще и выдавить со своего рынка труда нелегальных мигрантов из Украины, которые не смогут официально перечислять деньги в Россию.

Схемы

Но это официально. На деле же эксперты уверены, что люди всегда смогут выкрутиться и обойти запреты.

"Свято место, как известно, пусто не бывает, и найдется огромное количество альтернативных способов перевода денег, большинство из которых будут неофициальными, и неконтролируемыми. А с учетом того, что в РФ сейчас пытаются контролировать все и по максимуму, Россия потеряет этот контроль, что в контексте ее политики выглядит не совсем логично", - добавил Олег Устенко.

Например, гастарбайтер из Донецка Дмитрий К., который работает в Ростове, рассказал "Апострофу", что переводит деньги в родной город родителям безо всяких платежных систем и банков.

"Вообще не думаю, что новый закон хоть как-то меня зацепит. Часть из того, что я зарабатываю, я раз в 2-3 месяца передаю в Донецк через водителя рейсового автобуса. Они каждый день мотаются из Ростова, так что проблем нет вообще никаких. Просто укладываю деньги в журнал, прячу его в непрозрачную папку с гибкой молнией и прошу водителя передать посылку на вокзале в Донецке своему человеку. Естественно, пару сотен рублей накидываю водителю за такую услугу, но не говорю, что в папке деньги, просто документы и все. Система работает и меня пока еще не подводила", - отметил Дмитрий К.

Еще одной схемой относительно честного перевода денег активно делятся пользователи в сети. Суть ее заключается в следующем: в Украине и России необходимо параллельно завести кошельки в одной из электронных платежных систем. В России нужно купить ваучер (как при пополнении счета мобильного телефона) и передать код его активации человеку, который находится в Украине. После того, как украинский получатель введет этот код в своем электронном кошельке, деньги поступят на счет, и вывести их можно на банковскую карту. Пользователи уверяют, что система работает, более того, ваучеры многих электронных платежных систем продаются без комиссии — на какую сумму купил, такая же сумма и поступит на виртуальный кошелек. Конечно, многие из этих систем официально не работают в Украине, но в реальности, если пройти регистрацию в такой системе, указав телефонный номер украинского мобильного оператора, то сбоя не будет и кошелек без проблем открывается.

Сколько переводим

По оценкам экспертов, рынок денежных переводов из-за границы в Украину за последние несколько лет упал. Например, Олег Устенко за 2016 год называет цифру в 4 миллиарда долларов всех переводов (не только из России). "А в 2013 году украинцы переводили из-за границы порядка 6 миллиардов долларов. Для меня это является свидетельством того, что большая часть переводов просто ушла в тень. Вообще если анализировать рынок переводов, то половина находится в тени, а половина идет по официальным каналам. Кроме того, не очень хорошая экономическая ситуация в стране стимулировала миграционные потоки. Если раньше один заробитчанин поддерживал свою семью, которая оставалась в Украине, то сейчас члены семей уезжают к кормильцу и просто оставляют страну, соответственно, и денежные потоки уменьшились", - подчеркнул Олег Устенко.

Что касается переводов денежной массы только из России в Украину, то Александр Охрименко называет цифру около 1 миллиарда долларов. "В хорошие времена - в 2011-2013 гг. - из России к нам поступало до 3 миллиардов долларов. В 2015 году мы из России получили 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это официально, а то, что возят неофициально, посчитать, конечно, трудно. Теперь эти 1,2 миллиарда долларов будет уже сложнее перевести, но реально", - резюмировал эксперт.

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