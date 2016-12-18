На Надежду Савченко готовится покушение (ВИДЕО)

19.12.2016 (19:42)

По словам Савченко, она готова к любому развитию событий и совершенно не боится

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В Администрации президента получили приказ уничтожить народного депутата Надежду Савченко. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала NewsOne. "Мои коллеги и все, кто при власти, много говорят, только вот обещаний своих не выполняют… Когда мне предложили вступить в партию, я понимала ситуацию и знала, с чем мне придется столкнуться. Поэтому то, что меня будут исключать из партии и то, что со мной впоследствии будет, я знала. То, что Администрация президента уже получила приказ сделать все, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически…" - отметила политик. По словам Савченко, она готова к любому развитию событий и совершенно не боится."Я к этому готова, и знаю числа и дни, когда это будет происходить. Я не глупая, и я все понимаю. И могу просчитать все их шаги. Меня не пугает и не удивляет та грязь, которая происходит в нашей политике", - заявила Савченко.