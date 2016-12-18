Дональд Трамп без пяти минут президент США

19.12.2016 (20:48)

На выборах 8 ноября миллиардера Дональда Трампа поддержали 306 выборщиков

В США началась финальная часть непрямых президентских выборов - члены коллегии выборщиков в штатах Нью-Гэмпшир, Индиана, Теннеси и Западная Вирджиния первыми проведут сегодня голосование по выборам президента США, всего в один день -19 декабря должны будут проголосовать все выборщики - в общей сложности 538 человек.

Об этом сообщила в понедельник, 19 декабря, телекомпания CNN.

Срок проведения голосования коллегии выборщиков четко закреплен в федеральном законодательстве - первый понедельник после второй среды в декабре. Время голосования в каждом из штатов разное - в период с 09:00 до 15:00 по местному времени (с 16:00 до 22:00 по киевскому времени).

Только один из 306 республиканцев - членов коллегии выборщиков, которые должны провести голосование по избранию Дональда Трампа президентом США, заявил о том, что не намерен поддержать избранного президента. Об этом сообщило информационное агентство AP.

Издание отмечает, что голосование коллегии выборщиков в целом носит формальный характер. На выборах 8 ноября миллиардера Дональда Трампа поддержали 306 выборщиков, а его соперницу Хиллари Клинтон - лишь 232. Для избрания необходимы 270 голосов.

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