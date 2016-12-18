Теракт в Берлине: Грузовик раздавил 9 человек на Рождественской ярмарке

|22:20 Количество раненых из-за наезда грузовика в Берлине достигло 50
В Берлине сегодня, 19 декабря 2016 года, грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, 9 человек погибли, сообщает Reuters.
"Несколько человек погибли и до 50 получили ранения после того, как грузовик въехал в толпу людей на Рождественском рынке в Берлине", - говорится в сообщении.
BREAKING: Several people killed and up to 50 injured after truck plows into Christmas market in Berlin: local media pic.twitter.com/5l7ff4SP9q
— Reuters Top News (@Reuters) December 19, 2016
Согласно сообщению, в результате инцидента погиб один человек, вместе с тем, немецкое издание Bild сообщает о 9 погибших.
Полиция предполагает, что въезд грузовика в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина был терактом, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на представителей правоохранительных органов на месте события.
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