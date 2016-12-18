Трамп президент США: Инаугурация состоится 20 января 2017 года

20.12.2016 (05:42)

Трамп набрал 304 голоса избирателей

Коллегия избирателей США официально утвердила победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах.

По состоянию на 18:45 по американскому времени, Трамп набрал 304 голоса избирателей, а его соперница, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, - 224 голоса.

Как отмечает издание, согласно Конституции США, избиратели не обязаны голосовать за конкретного кандидата. Но некоторые штаты и партии требуют от своих избирателей проголосовать за определенного кандидата и могут оштрафовать за нарушение.

Случаи, когда избиратели из Коллегии нарушила обещания и голосовали за другого кандидата крайне редки, но все же имели место быть ранее. Например, в 1808 году шесть нью-йоркских избирателей от Демократическо - Республиканской партии отказались голосовать за Джеймса Мэдисона и вместо этого проголосовали за Джорджа Клинтона, сообщает издание The New York Times.

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги голосования выборщиков в США, назвав их «торжеством демократии», передает NBC News.

«Сегодня мы отмечаем историческую убедительную победу демократии в нашей стране <...> Я буду упорно трудиться, чтобы объединить нашу страну и быть президентом для всех американцев. Вместе мы сможем сделать Америку снова великой», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

При этом в своем микроблоге в твиттере миллиардер заявил, что он одержал победу в ходе голосования выборщиков несмотря на искаженные публикации различных СМИ.

«Мы сделали это! Спасибо всем моим потрясающим сторонникам, мы только что официально выиграли выборы (несмотря на все искаженные и неточные медиа)», — написал республиканец.

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