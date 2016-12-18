Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 20 декабря

20.12.2016 (06:15)

В Ужгороде облачно с прояснениями, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром в горах местами туман. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, днем 3 ° мороза - 2 ° тепла.

Почти весь день в Ужгороде погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° мороза, днем около нуля.

Температура за последние 130 лет 20 декабря:

МАКС: 14.2° (1989)

МИН: -16.7° (1946)

Народный прогноз погоды: 20 декабря почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: «Амвросий праздники отбросил». Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе. Охотники имели свою примету на день Амвросия. Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: если она начинала валяться в снегу, идти на охоту не стоило — метель в пути застанет.