20.12.2016 (07:26)

В Ужгороде все школы отправили на карантин

На Закарпатье остается высоким порог заболеваемости гриппом – со вторника распоряжениям горголовы Ужгорода все школы областного центра отправили на карантин. В настоящее время уже прекращено занятие в некоторых заведениях образования в Ужгородском и Мукачевском районах.

По информации ОЦЗ в Закарпатской области, теперь с целью предупреждения последующего распространения респираторных инфекций среди детского населения, по состоянию на 16 декабря приостановлен учебно-образовательный процесс в 11 учебных заведениях области Ужгородского (села:Ирлява, Ореховица, Пацканево, Тасаашвань, Сторожница, НВК в с.Волково и Нижнее Солотвино) и Мукачевского районов (села: Бобовище, Ракошино, Лохово).

«С 20 декабря в школах Ужгорода приостанавливается учебный процесс - в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ. Карантин будет продолжаться до 2 января. Соответствующее распоряжение мэр города Богдан Андриив подписал сегодня, после заседания противоэпидемической комиссии. По нашим данным, эпидемический порог заболеваний ОРВИ и гриппом превышен – в разных возрастных группах эта цифра составляет от 25% до 87%", - сказала руководитель пресс-службы Ужгородского городского совета Лариса Подоляк.

Также ограничительные противоэпидемические мероприятия продлят в детсадах. Так, воспитатели должны проводить общий утренний осмотр детей с опросом родителей о состоянии здоровья ребенка, не допускать детей с признаками ОРВИ в коллектив.