Украинский "Щедрик" исполнили в прямом эфире британского ТВ (ВИДЕО)
20.12.2016 (08:09)
Британская певица и грузинский хор исполнили колядку в эфире ВВС
Британская певица и грузинский хор исполнили колядку в эфире ВВС.
Украинскую колядку исполнили в прямом эфире главного телеканала британского ВВС.
"Щедрик" спели британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа и грузинский хор The Gori Women Choir.
Кэти Мелуа известна в Европе как одна из самых популярных исполнительниц 2000-х. Альбомы британки четыре раза становились платиновыми, а сама Мелуа вошла в рейтинг самых богатых музыкантов до 30 лет.
Комментарии
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Англы любят собирать остатки культуры уничтоженных народов.Украина еще не сдохла,но попалась надежно,как и раньше вымершие племена индейцев сша.
"Это смелый и необходимый шаг", - Байден обсудил с Порошенко национализацию "Приватбанка"
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Это тебе не калинка-малинка, убогая руццкая.