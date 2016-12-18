Украинский "Щедрик" исполнили в прямом эфире британского ТВ (ВИДЕО)

20.12.2016 (08:09)

Британская певица и грузинский хор исполнили колядку в эфире ВВС

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Британская певица и грузинский хор исполнили колядку в эфире ВВС. Украинскую колядку исполнили в прямом эфире главного телеканала британского ВВС."Щедрик" спели британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа и грузинский хор The Gori Women Choir.Кэти Мелуа известна в Европе как одна из самых популярных исполнительниц 2000-х. Альбомы британки четыре раза становились платиновыми, а сама Мелуа вошла в рейтинг самых богатых музыкантов до 30 лет.