В США отреагировали на убийство российского посла

20.12.2016 (08:16)

В ООН, США и ЕС осудили убийство российского посла в Турции

В ООН, США и ЕС осудили убийство российского посла в Турции.

В Организации Объединенных Наций осудили произошедшее в Анкаре убийство посла России Андрея Карлова.

Об этом заявил в понедельник, 19 декабря, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Нападению на дипломата или на посла не может быть оправдания (...) Надеемся, что виновные будут привлечены к правосудию», — сказал он.

На произошедшее отреагировал Госдепартамент США. «Мы осуждаем этот акт насилия, вне зависимости от того, кто его совершил», — подчеркнул руководитель пресс-службы ведомства Джон Кирби.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что находится в контакте с властями Турции. «Выразила министру иностранных дел России [Сергею] Лаврову соболезнования ЕС в связи с немыслимым убийством посла Карлова», — написала она в своем Twitter.

В Москве убит высокопоставленный дипломат МИД