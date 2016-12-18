Во Львове обокрали квартиру сестры нардепа Парасюка

|У Ирины Голуб украли ноутбук и прочие ценности
У Ирины Голуб украли ноутбук и прочие ценности.
Во Львове, в субботу, 17 декабря обокрали квартиру помощника народного депутата Украины Владимира Парасюка Ирины Голуб. Женщина – родная сестра нардепа.
Как рассказала сама Голуб у себя в Facebook, из ее квартиры неизвестные вынесли ноутбук, игровую приставку, деньги и ювелирные украшения.
По словам Ирины, самая ценная для нее вещь из украденных – внешний накопитель с семейными фотографиями.
"Прошу, верните хотя бы накопитель. Я согласна его у вас выкупить или отдайте хотя бы фото с него", – обратилась сестра к ворам.
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