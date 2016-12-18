Курс валют на 20 декабря (+ новости экономики)

|Валюта незначительно подорожала
Официальный курс гривны продолжает падать, но незначительно.
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 декабря 2016 года:
Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, вырос до уровня 26.40 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 27.51 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 1 коп до 4.27 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 7 коп до 32.70 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 25.69 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.24 за 1 польский злотый.
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Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 19 декабря составляет 26.40 грн за 1 доллар, что на 6 коп превышает показатель 16 декабря.
Общий объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 16 декабря составил 241.3 млн. долларов США (в эквиваленте), из них долларов США – 217.9 млн. долларов.
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Валовый внешний долг Украины в третьем квартале 2016 года вырос на 0,9%, и составил 116,015 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в понедельник, 19 декабря.
В то же время, по сравнению с началом текущего года валовый внешний долг сократился на 2,2%, с 118,729 миллиардами долларов.
По данным НБУ, наиболее активно в третьем квартале рос внешний долг центрального банка – на 17,9%, до 6,482 миллиардов долларов
Напомним, валовый внешний долг Украины во втором квартале сократился на 2% – до 114,966 миллиардов долларов. В прошлом году валовый внешний долг Украины сократился на 6%.
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