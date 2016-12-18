В Закарпатье поезд отрезал мужчине голову

20.12.2016 (09:44)

Возле Мукачево обнаружили труп с отрезанной головой на ж/д путях

Вчера около 9:00 утра в полицию Мукачевского района позвонил дежурный железнодорожной станции "Кольчино", который сообщил в том, что на пути лежит бездыханное тело.

Как сообщилы в правоохранительных органах, полицейские прибыли на место происшествия, а именно на железнодорожный переезд возле пгт. Кольчино и обнаружили тело человека с отрезанной головой.

Правоохранители выяснили, что на пути лежал труп 24-летнего мукачевцы. Впоследствии следователи получили информацию, что он проходил лечение в Береговское психиатрической больницы.

Родные сообщилы правоохранителям в том, что он ранее намеревался покончить жизнь самоубийством.

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