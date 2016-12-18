ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Ужгороде засияла огнями главная елка Закарпатья (ФОТО)

20.12.2016 (10:13)
На главной елке Закарпатья засияли огни
На главной елке Закарпатья засияли огни

Сотни детей из всех районов Закарпатья совместно с руководителями края Геннадием Москалем и Михаилом Ривис 19 декабря торжественно зажгли огни главной елки области.

На праздничное действо приехали почти полтысячи детей из всех районов края - дети-сироты и лишенные родительской опеки, из малообеспеченных и многодетных семей. Для них в течение дня организовали развлекательную программу с просмотром спектакля и праздничным обедом, кульминацией которой стало зажжение огней на елке перед зданием облгосадминистрации.

Дерево засияло огнями под общее громкое приглашение присутствующих.

Руководители области поздравили детей с днем ​​Святого Николая и грядущими новогодне-рождественскими праздниками. После праздничные развлечения для детей продолжились от артистов Закарпатского областного академического театра кукол "Бавка".

К слову, украшают главную елку области более четырехсот праздничных шариков серебряного и красного цветов и километр гирлянд.

Елка будет стоять на площади Народной традиционно к концу праздников.

В Ужгороде торжественно открыли главную городскую елку (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

20.12.2016 (10:23) / 555

Какой милый украинский обычай- натягивать на голову американские шапочки! Ничего лучше не придумали?

20.12.2016 (11:46) / нашатырь

Как это не придумали,а кастрюльки?

20.12.2016 (10:47) / дийда

в рузге обычай- хаять все западное, а при этом ни дня не прожить без западных товаров и гаджетов.

20.12.2016 (10:19) / allenls69

My new number
android sexy wallpaper giochi per adulti per android downloading games android music downloader free app android cell phone review
http://sex.games.android.porndairy.in/?dispatch.jocelyn
baixar aplicativos android apk 9apps free games download download play store gratis untuk android free apps & games download amazon fire tv apps suchen