В Ужгороде засияла огнями главная елка Закарпатья (ФОТО)

|На главной елке Закарпатья засияли огни
Сотни детей из всех районов Закарпатья совместно с руководителями края Геннадием Москалем и Михаилом Ривис 19 декабря торжественно зажгли огни главной елки области.
На праздничное действо приехали почти полтысячи детей из всех районов края - дети-сироты и лишенные родительской опеки, из малообеспеченных и многодетных семей. Для них в течение дня организовали развлекательную программу с просмотром спектакля и праздничным обедом, кульминацией которой стало зажжение огней на елке перед зданием облгосадминистрации.
Дерево засияло огнями под общее громкое приглашение присутствующих.
Руководители области поздравили детей с днем Святого Николая и грядущими новогодне-рождественскими праздниками. После праздничные развлечения для детей продолжились от артистов Закарпатского областного академического театра кукол "Бавка".
К слову, украшают главную елку области более четырехсот праздничных шариков серебряного и красного цветов и километр гирлянд.
Елка будет стоять на площади Народной традиционно к концу праздников.
В Ужгороде торжественно открыли главную городскую елку (ФОТО)
Рейтинг: -3
Комментарии
Рейтинг: -2
Какой милый украинский обычай- натягивать на голову американские шапочки! Ничего лучше не придумали?
Рейтинг: 0
Как это не придумали,а кастрюльки?
Рейтинг: 0
в рузге обычай- хаять все западное, а при этом ни дня не прожить без западных товаров и гаджетов.
Рейтинг: -1
My new number
android sexy wallpaper giochi per adulti per android downloading games android music downloader free app android cell phone review
http://sex.games.android.porndairy.in/?dispatch.jocelyn
baixar aplicativos android apk 9apps free games download download play store gratis untuk android free apps & games download amazon fire tv apps suchen