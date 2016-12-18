В Ужгороде засияла огнями главная елка Закарпатья (ФОТО)

20.12.2016 (10:13)

На главной елке Закарпатья засияли огни

Сотни детей из всех районов Закарпатья совместно с руководителями края Геннадием Москалем и Михаилом Ривис 19 декабря торжественно зажгли огни главной елки области.

На праздничное действо приехали почти полтысячи детей из всех районов края - дети-сироты и лишенные родительской опеки, из малообеспеченных и многодетных семей. Для них в течение дня организовали развлекательную программу с просмотром спектакля и праздничным обедом, кульминацией которой стало зажжение огней на елке перед зданием облгосадминистрации.

Дерево засияло огнями под общее громкое приглашение присутствующих.

Руководители области поздравили детей с днем ​​Святого Николая и грядущими новогодне-рождественскими праздниками. После праздничные развлечения для детей продолжились от артистов Закарпатского областного академического театра кукол "Бавка".

К слову, украшают главную елку области более четырехсот праздничных шариков серебряного и красного цветов и километр гирлянд.

Елка будет стоять на площади Народной традиционно к концу праздников.

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