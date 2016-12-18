"Квартал-95" постебался над получением Украиной безвиза (ВИДЕО)

|"Квартал-95" высмеял полученный Украиной безвиз
Студия «Квартал 95» высмеяла полученный Украиной безвиз не с Европой, а островным государством Сент-Китс и Невис.
Пародию разыграли в очередном выпуске шоу.
«Дорогие авиабилеты, добавьте к этом обязательные прививки, потому что помимо моря и солнца острова славятся гепатитом А, тропической лихорадкой и лептоспирозом. Также острова являются лидером по уровню преступности», - отметили комедианты.
Но «Квартал 95» таки нашел преимущества безвиза с Сент-Китс и Невис для Украины.
«Это надежная офшорная зона с высоким уровнем конфиденциальности», - выяснили комики.
Что же касается столь вожделенного украинцами безвиза с ЕС у «Квартал 95» отметил следующее.
«Складывается впечатление, что в Евросоюзе за то, чтобы мы шли в Европу, но категорически против того, чтобы мы туда дошли. Им, видимо, нравится наблюдать за самим процессом», - отметили комедианты.
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