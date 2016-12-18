"Квартал-95" постебался над получением Украиной безвиза (ВИДЕО)

20.12.2016 (10:32)

"Квартал-95" высмеял полученный Украиной безвиз

Рейтинг: 0

Студия «Квартал 95» высмеяла полученный Украиной безвиз не с Европой, а островным государством Сент-Китс и Невис.Пародию разыграли в очередном выпуске шоу.«Дорогие авиабилеты, добавьте к этом обязательные прививки, потому что помимо моря и солнца острова славятся гепатитом А, тропической лихорадкой и лептоспирозом. Также острова являются лидером по уровню преступности», - отметили комедианты.Но «Квартал 95» таки нашел преимущества безвиза с Сент-Китс и Невис для Украины.«Это надежная офшорная зона с высоким уровнем конфиденциальности», - выяснили комики.Что же касается столь вожделенного украинцами безвиза с ЕС у «Квартал 95» отметил следующее.«Складывается впечатление, что в Евросоюзе за то, чтобы мы шли в Европу, но категорически против того, чтобы мы туда дошли. Им, видимо, нравится наблюдать за самим процессом», - отметили комедианты.