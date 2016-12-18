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Парасюк считает убийцу российского посла в Турции героем

20.12.2016 (10:53)
Парасюк назвал убийцу русского посла героем
Парасюк назвал убийцу русского посла героем
Скандально известный депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк назвал героем убийцу посла России в Турции Андрея Карлова.
«Когда мужчина ценой собственной жизни готов пойти на крайние меры, за идею, ради истины, то можно с уверенностью сказать — герой!» — написал Парасюк на своей странице в Facebook.
Напомним, вчера вечером, 19 декабря, в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Турции Андрея Карлова, позже МИД России сообщил о смерти российского посла в Турции Андрея Карлова, в результате полученных ранений В Турции застрелили посла России Андрея Карлова (ФОТО, ВИДЕО)










Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

20.12.2016 (11:36) / ВИЖУ

хохлы, пока вы не будете садить на кол таких упырей как пидерасюк, вы будите жить в говне!

20.12.2016 (11:33) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

По информации военной прокуратуры Западного региона украины, только на западе страны из воинских частей сбежало более 400 «мотивированных» военнослужащих ВСУ.

20.12.2016 (11:19) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Главная галицкая хохломразь Пидеросюк.

20.12.2016 (11:17) / ВИЖУ

Урод,крвса галицкая,чтоб его крысята мучительно сдохли