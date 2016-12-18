В Ужгороде пройдет благотворительная новогодне-рождественская ярмарка (ВИДЕО)

20.12.2016 (11:06)

Маленькая Наталья Кереканич тяжело больна

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23-25 ​​декабря в Ужгороде состоится благотворительная новогодне-рождественская ярмарка. Все полученные средства организаторы отдадут на лечение маленькой Натальи Кереканич, которая борется с тяжелым недугом.Андрей ВОРОБЕЦ, соорганизатор акции:Программа у нас рассчитана на 3 дня. Мы начинаем в пятницу, планируем с обеда и до воскресенья. В программе у нас будет и развлекательная программа для детей, и для взрослых будет выступать хор. Вифлеемской огонек можно будет получить от пласта. Ну и другие культурно-развлекательные мероприятия в рамках ярмарки.На мероприятии можно будет насладиться домашним печеньем, медово-имбирными пряниками и другими вкусностями. Действо будет происходить на набережной Независимости, у лингвистической гимназии.Помогите спасти жизнь маленькой Натальи! (ФОТО) http://ua-reporter.com/novosti/205375