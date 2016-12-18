Сегодня Верховная Рада все же попытается принять бюджет-2017

20.12.2016 (12:02)

Будет ли принят сегодня бюджет-2017?

Верховная Рада Украины с пятого раза согласилась продолжать вечернее заседание до окончания рассмотрения вопросов повестки дня. Соответствующее предложение поддержали 229 народных депутатов.

"Согласно Ч. 5 ст. 19 Регламента ВРУ решение о продлении пленарного заседания после 18:00 больше, чем на 15 минут принимается ВР на утреннем пленарном заседании. Вношу на ваше рассмотрение предложение продлить заседание парламента до завершения рассмотрения вопросов повестки дня", - сказал Парубий и поставил вопрос на голосование. Депутаты поддержали инициативу.

Ранее Парубий четыре раза ставил на голосование данное предложение, однако оно не набирало необходимое количество голосов.

Напомним, в повестке дня Верховной Рады Украины на 20 декабря указан законопроект №5000 "О государственном бюджете на 2017 год" (второе чтение).

С соответствующим докладом выступит министр финансов Александр Данилюк.

На вечернее заседание, которое начнется в 16:00, первым к рассмотрению стоит проект бюджета на 2017 год. Его намерены принять во втором чтении.

Также на повестке дня ряд законопроектов, связанных с бюджетом на 2017 год. Это изменения в Налоговый и в Бюджетный кодексы.

По бюджету остается много нерешенных вопросов, вряд ли он будет принят сегодня. Об этом в комментарии журналисту телеканала "112 Украина" заявил депутат фракции БПП, замглавы бюджетного комитета Рады Виктор Кривенко.

"Бюджетный комитет не будет лезть поперед батьки в пекло, смотреть бюджет, ставить его на рассмотрение без базовых законов. Мы и так пошли в этом вопросе правительству навстречу, что мы идем параллельно, мы сделали первое чтение бюджета. После принятия в целом налоговых законов мы сможем подойти к бюджету в целом", - заявил Кривенко.

По словам Кривенко, бюджетный комитет начал дискуссию с Минфином относительно изменений в бюджет из-за национализации "ПриватБанка".

"Мы начали эту дискуссию утром с Минфином. Они нам рассказывают, что у них нет средств на Экспертно-кредитное агентство, нет средств на поддержку отечественных производителей. Они предлагают внести плату процентов по ОВГЗ. Мы еще не видели этого предложения. Мы хотим это увидеть, и чем оно балансируется, какими доходами… Я не верю, что это возможно сегодня. Я не чувствую этого. Куча вопросов, много нерешенных вопросов", - отметил депутат.

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