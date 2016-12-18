В Ужгороде появился Рождественский уголок (ВИДЕО)

20.12.2016 (12:19)

Рождественский уголок в центре Ужгорода

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В переулке «Горчичное зерно» в Ужгороде обустроили Рождественский уголок. В этом году без традиционной рождественской шопки, но с импровизированными яслями, рождественской Зарей и ангелами в «небе».Зоряна Попович, соавтор праздничной инсталляции:- Я понимала, что вертепа не будет. Но обойти этот праздник мы не могли. В этом году немного изменения произошли в самом переулке: на месте, где раньше была вертеп, теперь магазин, нет и фотостины. У нас в этом году промежуточный вариант - импровизированные ясли. Считаю, что это компромисс и хорошее решение. Плюс ко всему - это хорошая фотозоне. Освещение вечером здесь сказочное, плюс можно фотографироваться на фоне этой инсталляции. В этом году так - в следующем году придумаем что-то другое, будет иначе.А еще здесь - семь табличек с рождественскими пожеланиями. Переулок стал отличной естественной фотозоне. Автором праздничной инсталляции является молодая ужгородская художница Анастасия Франчук.Анастасия Франчук, художница:- Частично надписи взяты из 10 заповедей, частично - это вечные ценности. Идея была в том, чтоб проходящие мимо люди останавливались и задумывались. Именно в эти праздники, потому что в это период, когда люди действительно задумываются, в чем-то кроме себя. Любое искусство существует, чтоб провоцировать человека, провоцировать общество. Эти таблички сделаны из пенопласта, с использованием папье-маше, сверху покрыты лаком и краской. По такому же принципу изготовлена ​​и Вифлеемская звезда, которая указывает на младенца. По такому же принципу сделаны ангелы.Наиболее атмосферно в переулке, когда на Ужгород ложатся сумерки - здесь все погружается в свет гирлянд.