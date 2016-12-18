Коммунальщики готовят Ужгород к праздникам

20.12.2016 (13:09)

Ужгородские коммунальщики привовят в порядок город к праздникам

До конца этой недели завершить все работы и максимально подготовить город к праздникам, - такое поручение дал сегодня на очередной еженедельном совещании с руководителями коммунальных служб и предприятий мэр Ужгорода Богдан Андриив.

«Еще раз все проверьте, завершите восстановление дорог и тротуаров в местах, где проводились земляные работы, уберите, вывезите свалки веток или мусора, которые поустраивали жители, следите, чтобы чистыми были территории у контейнерных мусорных площадок», - отметил Богдан Евстафьевич.

Обсудили и работу коммунальщиков, в частности, уборка и вывоз мусора фирмой «АВЕ-Ужгород» из центра города непосредственно во время праздничных дней. Например, на площадях Театральной, Ш. Петефи работники «АВЕ» 31 декабря будут дежурить круглосуточно, а во все остальные дни вывозить мусор из центра по меньшей мере дважды в день.

Продолжили и обсуждение принципов, системы управления коммунального хозяйства Ужгорода в следующем, 2017 году. Подробно говорилось об уборке возле мусорных баков, работу лифтов, например, для подъемников чешского, словацкого производства, которых немало установлено в Ужгороде, уже даже не найти запчасти для ремонта.

Мэр в очередной раз подчеркнул, что нужно продолжить начатую практику: ремонты, реконструкции всех улиц, придомовых территорий проводить в комплексе с ревизией и заменой, при необходимости, всех коммуникаций, продуманным озеленением.

Кстати, на совещании говорилось, что в следующем году город украсят около 12 000 тюльпанов, что в 4 раза больше, чем раньше. Когда весенние цветы отцветут, высадят летние. Будет и несколько тематических цветочных композиций, как, скажем, в этом году цвели вышитый рушник возле памятника Т.Шевченко на площади Народной и герб Ужгорода у городского совета на Почтовой.

Богдан Андриив попросил обратить внимание также на небольшие «зеленые клочки», как клумбы, транспортные круги, где в предыдущие годы не высаживали цветы и упорядочить, украсить их.

Продолжат обустройство новых круговых транспортных развязок на улицах города, транспортный круг на Минайской намерены реконструировать, некоторые круги на перекрестках планируют подсветить.

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