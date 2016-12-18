Бойцы АТО рассказали о реальных потерях ВСУ на Светлодарской дуге : 25 "двухсотых"

20.12.2016 (14:25)

Военные получили приказ - выбить боевиков из леса

Потери украинских военных 19 декабря во время боя на Светлодарской дуге превышают 20 человек. Об этом KHARKIV Today сообщили военные 54-й бригады, которые 19 декабря поступили в харьковский госпиталь.

"У нас 25 "двухсотых" (погибших, - ред.) было только за три часа боя, - рассказал нам боец с позывным "Няма". - Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 "трехсотых" (раненых, - ред.). Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления".

По его словам, военные получили приказ - выбить боевиков из леса, который расположен возле села Луганское (возле Дебальцево).

"Там есть лес, который полностью под контролем боевиков. У нас был приказ - уничтожить их ВОПы и блиндажи. Сначала выехали наши БМП, отработали, а потом вышли мы".

По словам другого военного - экс-бойца "Правого сектора", россиянина Ермака еще до начала операции, один украинский военный попал в плен и трое были ранены.

"До начала операции мы узнали по рации, что там один пленный и три трехсотых. Потом мы пошли в наступление. Артиллерия отработала ужасно", - говорит Ермак. По словам бойцов, которых доставили в госпиталь с контузией, они выжили чудом. Силы противника в несколько раз превышали количество наших военных.

"Против нас было два с половиной батальона сепаров, - говорит Няма. - Когда мы подошли на 5-10 метров к ним, началась перестрелка, и они нас начали давить. Потом мы начали отступать. Я спрятался в блиндаж, упала мина впереди меня, но мне повезло, меня контузило, осколок попал в каску". Тем не менее команды отступать украинские военные так и не получили. По состоянию на 15.00 19 декабря на Светлодарской дуге продолжался бой (по данным военных операция началась вечером, 18 декабря).

"Скорее всего, они ждали слева в посадке, что мы пойдем, - говорит Ермак. - Я не знаю, кто слил информацию, но знали об этом все. Когда даже таксисты говорили накануне: "У вас там херня какая-то будет". Мы спрашивали: "Отступать? Группа разбита, ротный погиб", нам отвечали: "Теперь ты будешь командовать, держитесь, будет подмога". А мы слышали по рации, что никто не будет нас выручать".

По словам бойцов, количество потерь со стороны боевиков значительно превышает наши.

"По военникам, которые я находил, там было написано, что это, по-моему, 24-я бригада ГРУ", - вспоминает Ермак. Несмотря на то, что бой на Светлодарской дуге стал самым масштабным за последнее время, официальных данных по количеству погибших и раненых ни Минобороны, ни штаб АТО до сих пор не озвучили.

Журналист Бочкала также рассказал, что остается неизвестной судьба 4-5 украинских воинов, которые сейчас считаются пропавшими без вести. К сожалению, есть опасения, что они погибли, но все же их надеются найти. Просто пока нет возможности попасть на определенные участки по линии".