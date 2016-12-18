Вслед за Ужгородом в школах Мукачево также вводят карантин

20.12.2016 (14:50)

С 21 декабря в школах Мукачево также вводят карантин

Cьогодни в горсовете состоялось заседание противоэпидемической комиссии, на котором было принято решение о введении в школах и внешкольных заведениях города карантина.

Сейчас в городе превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. С 21 декабря школы и внешкольные учебные заведения не будут работать до стабилизации ситуации.

Детсады будут работать, однако будут усилены противоэпидемические мероприятия, сообщают в Мукачевском горсовете.

Напомним, C 20 декабря школы в Ужгороде закрыли на карантин, который продлится до 2 января.