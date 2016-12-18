Бывшие МВДшники перекрыли Крещатик, требуя отставки Авакова

20.12.2016 (15:33)

В Киеве нпротестуют ветераны МВД

Около 500 ветеранов министерства внутренних дел (МВД) Украины заблокировали движение по Крещатику, требуя перечислить им пенсии, а также отправить в отставку главу ведомства Арсена Авакова.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Каплин.

"Ветераны МВД требуют пересчета пенсий и отставки Авакова, а "министр" выгоняет к ним гвардию", - написал он у себя на странице в Facebook.

В настоящее время движение по центральной улице столицы перекрыто.

Кроме того, с аналогичными требованиями выступили почти 50 бывших правоохранителей в Ровно, они пикетируют обладминистрацию. Главная причина акции заключается в повышении пенсии тем силовикам, которые вышли на пенсию из рядов милиции. По словам ветеранов, сейчас они получают 3 тысячи гривен ($113), а коллеги, которые уволились из рядов реформированной полиции - более 7 тысяч гривен ($265). Люди держат плакаты "Авакова в отставку", "Пенсионеры МВД - не использованный материал".

Протесты в Киеве могут очень плохо закончиться