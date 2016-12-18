На местных выборах Тимошенко обошла Порошенко

20.12.2016 (15:45)

"Батькивщина" обошла "Блок Петра Порошенко" на местных выборах

Партия "Батькивщина" стала лидером по количеству полученных мест в результате прошедших на Украине 18 декабря выборов в объединенные территориальные общины (ОТО).

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в Facebook.

"По данным мониторинга КИУ, по критериям оценки партийных выдвиженцев "Батькивщина" получила 33,5 процента мест на выборах в ОТО и первое место по количеству глав", - написал Кошель.

По его мнению, на результат выборов повлияла не только протестная риторика политической силы Юлии Тимошенко, но и разветвленная система ее партии в регионах. "Понятно, что формирование коалиций на местах будет происходить по- разному. Однако партийная составляющая в ОТО после этих выборов - повод для каждой политической силы задуматься над развитием широкой сети по всей стране", - подчеркнул Кошель.

Кроме того, он отметил хороший результат партии "Наш край", получившей семь процентов, "что может свидетельствовать о ее политических перспективах".

Ранее Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" среди тех (депутатов - прим. ТАСС), кто выдвигался от партий, заняла абсолютное первое место, набрав 33,1 процента; также и по главам, взяв десять глав от партий".

На втором месте, по ее данным, "Блок Петра Порошенко" (БПП). Она обвинила своих главных оппонентов в использовании административного ресурса, подкупа, репрессий, принуждения. "Пробился "Блок Петра Порошенко" с результатом вдвое меньше, чем у "Батькивщины", - 15,4 процента, и БПП после нас на втором месте по количеству голов объединенных общин", - уточнила она.

"Очень унизительным является то, что окружение президента заявляет, что они на этих выборах победили: это обман, это не соответствует действительности, они подменяют понятия", - заявила Тимошенко.

Накануне партия БПП "Солидарность" сообщила, что "лидирует по количеству депутатских мандатов в ОТО", получив более 67 процентов от общего количества избранных председателей".

Что это за выборы?

18 декабря 2016 состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах. Избирались 76 глав сельских советов, 46 - поселковых советов, 21 мэр, а также соответствующие местные советы и 1 староста. По данным общественных наблюдателей гражданской сети "Опора", "голосование прошло в целом в бесконфликтной атмосфере с незначительными нарушениями, которые не имели спланированного характера или признаков умышленного и целенаправленной фальсификации результатов народного волеизъявления".

Выборы в объединенных территориальных общинах проходили в рамках программы децентрализации власти на Украине. Представители власти заявляют, что жители небольших населенных пунктов, где будут созданы общины, с 2017 года получат расширенные полномочия для управления поступающими от государства денежными средствами. Общины, в частности, смогут получать финансирование на развитие из государственного фонда регионального развития и 65 процентов от собранной суммы налога на доходы физических лиц, а также распоряжаться землей, образовательной и медицинской субвенциями.

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