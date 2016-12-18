На Закарпатье переправщикам нелегалов дали по 5 лет

20.12.2016 (17:11)

Закарпатский суд дал по 5 лет двум местным переправлявшим нелегалов

Суд в Закарпатской области обвинил двух местных жителей в незаконной переправке в Евросоюз нелегалов и присудил каждому по пять лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Приговор вынес Виноградовский райсуд области. Мужчин обвинили в том, что они в составе организованной группы незаконно переправляли нелегалов через границу Украины в ЕС.

В СБУ уточнили, что четыре участники группировки были задержаны еще в 2013 году. После сообщения им о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК, они вышли из под стражи с помощью залога и "скрывались от следствия за рубежом".

Все злоумышленники были объявлены в международный розыск. В этом году два брата - участника группировки - были экстрадированы в Украину.

"Суд признал их виновными в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в заявлении СБУ.

Организатор канала нелегальной миграции был ранее разыскан и официально передан СБУ. Он уже приговорен к трем годам заключения.

В Закарпатье пограничники задержали нелегалов и их переправщика (ФОТО)