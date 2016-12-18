В Закарпатье открывают современный оздоровительный центр для детей

20.12.2016 (17:36)

На Закарпатье откроют современный эколого-натуралистический центр для детей

В среду (21.12) в селе Нижние Ворота Воловецкого района с участием руководства области состоится открытие филиала Закарпатского областного эколого-натуралистического центра учащейся молодежи "Арника".

На базе внешкольного учебного заведения экологического направления созданы условия для круглогодичного оздоровления и отдыха детей.

В течение одной смены здесь может одновременно находиться до 70 детей, обучение которых будет организовано в одной из школ села. В «Арнике» учащиеся смогут углубленно изучать естественные дисциплины, проводить исследования, заниматься природоохранной деятельностью и тому подобное.

Справка:

Проект начали воплощать в жизнь еще в 2010 году, реконструкция здания длилась с 2011-го года, однако в 2014-м, в связи с военными действиями на Донбассе и отсутствием финансов, работы были приостановлены. Их удалось восстановить по инициативе Геннадия Москаля только в начале 2016 года. Необходимые средства были выделены из областного бюджета.

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