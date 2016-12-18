ПриватБанк возобновил все платежи физлиц и предприятий

|Все платежи, инициированные вчера, будут выполнены сегодня
Все платежи, инициированные вчера, будут выполнены сегодня.
ПриватБанк возобновил все платежи физлиц-предпринимателей и юридических лиц, сообщил министр финансов Александр Данилюк в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"ПриватБанк возобновил платежи физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, как и предполагалось. Только что прошел первый платеж. Все платежи, инициированные вчера, будут выполнены сегодня. Для того, чтобы произвести оплату всех налогов и сборов и избежать штрафов, сегодня операционный день будет продлен", - сообщил министр.
Накануне Нацбанк выделил ПриватБанку 15 миллиардов гривен. В НБУ подчеркнули, что после этого риск возникновения паники в связи с национализацией банка минимизирован.
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