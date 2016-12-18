Принц Гарри рассказал о смерти принцессы Дианы

20.12.2016 (17:49)

Принц долго не мог справиться с болью утраты матери

Принц долго не мог справиться с болью утраты матери

Когда принцесса Диана погибла, Гарри было всего 12 лет: с тех пор прошло почти двадцать лет, но в недавнем документальном фильме ITV принц признался, что очень долго пытался справиться с болью утраты матери.

«Я долгое время даже не пытался понять, что случилось, — признается младший сын леди Ди. — Я пытался подавить эмоции и боль. Сейчас же я оглядываюсь назад и понимаю, что я просто прятал голову в песок».

В фильме про благотворительную деятельность Гарри в Африке, принц рассказал, почему он решил заняться проблемами ВИЧ-инфицированных людей: «Я очень хотел, чтобы моя мама мной гордилась, поэтому я решил продолжить ее дело. Мне нужно было что-то делать. Я был ребенком, когда она умерла, и я надолго застрял в том моменте. Зато сейчас я понимаю разницу между собой сейчас и собой прежним».

Летом 2006 года принц Гарри отправился в Лесото, где он основал благотворительную организацию Sentebale, направленную на улучшение условий жизни больных СПИДом людей. Это дело, по словам монарха, помогло ему начать новую жизнь. Но впервые Гарри отправился в Африку в 2004 году: «Я хотел сделать что-то действительно стоящее. Теперь я понимаю, что испытываю настоящее влечение к благотворительной работе».

Напомним, принцесса Диана активно занималась благотворительностью, и большая часть ее деятельности была направлена на борьбу со СПИДом.

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