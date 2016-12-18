В Украине перенесли дату выплаты пенсий

20.12.2016 (18:04)

Пенсионеры получат выплаты за январь 2017 года в декабре 2016 года

Правительственный комитет одобрил выдачу некоторым пенсионерам выплат за январь 2017 года в декабре 2016 года

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

- Одобрен проект постановления, согласно которому пенсионные выплаты тем, кто, согласно графику, должен получить пенсию в начале января 2017 года, будут осуществлены в конце декабря 2016 года, как это произошло и в прошлом году, - пишет Павел Розенко.

Проектом предусматриваются выплаты пенсий в декабре 2016 года тем пенсионерам, которые получают выплаты:

1) через учреждения банков с установленными датами выплаты по 15 января 2017 года включительно,

2) через учреждения почтовой связи с установленными датами выплаты по 10 января 2017 года включительно.

Выплата пенсий за январь 2017 года этим категориям граждан будет производиться после 25 декабря этого года. На эти нужды будет выделено 10,4 миллиардов гривен.

По словам вице-премьер-министра, Кабинет Министров рассмотрит данный проект постановления на ближайшем заседании.

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