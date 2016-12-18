Куда теперь нести деньги: ТОП-10 банков Украины

|Один из способов заработать: положить свои сбережения на депозит
В новом году всем хочется финансовой стабильности и больших прибылей. Один из способов заработать: положить свои сбережения на депозит.
24 канал поможет разобраться, куда же безопаснее нести свои деньги.
По состоянию на октябрь депозитные обязательства украинских банков превысили 1,125 триллиона гривен! Из них 348,9 миллиарда - это депозиты юридических лиц, 410,6 миллиарда - физических.
НВ и Dragon Capital составили рейтинг 20 самых безопасных банков по итогам 2016 года. Мы выбрали из них 10 с наибольшими депозитами.
Идея Банк - 19,5%
Укрсоцбанк - 19%
Укргазбанк - 18%
Ощадбанк - 17%
ПроКредит Банк - 17%
Альфа-Банк - 17%
Мегабанк - 17%
ОТП Банк - 16,5%
Укрэксимбанк - 16,2%
Марфин Банк - 16,1%
ПриватБанк возобновил все платежи физлиц и предприятий
Рейтинг: -3
Комментарии
Рейтинг: 3
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг устойчивости Приватбанка с ссс до f и поместил долгосрочные рейтинги в список на пересмотр, сообщает пресс-служба агентства.
Рейтинг: 0
Мне кажется, твои петушиные мозги, даже осиновый кол не повышит))
Рейтинг: 4
— Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки.
Рейтинг: -4
кто же вас козломордых тогда рожает, что вы дураки с рождения?
Рейтинг: 3
Ты крысенок галицкий не в состоянии даже свою недомову выучить а все хрюкаешь показывая свою врожденую хохляцкую тупость.
Рейтинг: 5
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков!
Крекс-пекс-фекс...