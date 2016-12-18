Куда теперь нести деньги: ТОП-10 банков Украины

20.12.2016 (18:10)

Один из способов заработать: положить свои сбережения на депозит

В новом году всем хочется финансовой стабильности и больших прибылей. Один из способов заработать: положить свои сбережения на депозит.

24 канал поможет разобраться, куда же безопаснее нести свои деньги.

По состоянию на октябрь депозитные обязательства украинских банков превысили 1,125 триллиона гривен! Из них 348,9 миллиарда - это депозиты юридических лиц, 410,6 миллиарда - физических.

НВ и Dragon Capital составили рейтинг 20 самых безопасных банков по итогам 2016 года. Мы выбрали из них 10 с наибольшими депозитами.

Идея Банк - 19,5%

Укрсоцбанк - 19%

Укргазбанк - 18%

Ощадбанк - 17%

ПроКредит Банк - 17%

Альфа-Банк - 17%

Мегабанк - 17%

ОТП Банк - 16,5%

Укрэксимбанк - 16,2%

Марфин Банк - 16,1%

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