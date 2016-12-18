На Закарпатье в реанимацию с обморожением попал маленький ребенок (ВИДЕО)

20.12.2016 (19:12)

В Закарпатье обмороженный ребенок попал в реанимацию

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В селе Чернотисов Виноградовского района Закарпатской области 2,5-летняя девочка попала в реанимацию с обморожением ног. В 10-градусный мороз мать с отцом носили ребенка по селу и выпрашивали милостыню.19-летняя мать девочки в случившемся обвиняет своего мужа. По ее словам, он пару дней "таскал" их полем, потому что прятался от полиции. Будто бы что-то украл.У девочки обмороженные конечности ног. Причем правая - поражена до колена. После трехдневного лечения в реанимации маленькую Клавдию уже перевели в травматологию.. Маленькая пострадавшая идет на поправку.Молодая мать свою дочь родила сразу после школы. С тех пор живут только на социальную помощь. Семья не имеет ни жилья, ни заработка.Подобных случаев обморожения детей в районе не помнят за многие годы. Как правило, жертвами морозов становятся бомжи.