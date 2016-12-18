Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 21 декабря

21.12.2016 (07:31)

Весь день в Ужгороде будет стоять ясная погода. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах большей части территории области гололедица.

Местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, днем 3 ° мороза - 2 ° тепла.

Ночью в Ужгороде небо было покрыто облаками, но уже утром они пропали, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.

На дорогах гололедица. Слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

Восход 08:18

Закат 16:39

Замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли

Температура за последние 130 лет 21 декабря:

МАКС: 13.5° (1958)

МИН: -17.5° (1948)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью. Наши предки приметили, если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья. Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам.