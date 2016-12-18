Верховная Рада изменила правила покупки валюты

21.12.2016 (07:38)

Пенсионный сбор при покупке валюты отменен

Пенсионный сбор при покупке валюты отменен

За принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовали 235 депутатов.

Верховная Рада отменила сбор в пенсионный фонд 2% от валютообменных операций.

Документом вносятся изменения в закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование". В частности, из закона исключены нормы о 2%-м сборе с покупки физическими лицами иностранной валюты в наличной форме.

В законопроекте, который был принят в первом чтении 6 декабря, отсутствовала норма об отмене сбора.

Напомним, сбор с валютных операций впервые веден еще в 1998 году в качестве временной меры. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, а затем сократилась до 1,3%. В 2007 году - до 1%, в 2008 - до 0,5%, а в 2009 - до 0,2%. В январе 2011 года Рада отменила пенсионный сбор с операций с иностранной валютой. Однако в 2014 году парламентарии вновь установили сбор в размере 0,5%. К началу 2015 года ставка пенсионного сбора при покупке валюты в наличной и безналичной форме выросла до 2%. При этом юридические лица при безналичных операциях данный сбор не платили.

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