В Украину привезли Вифлеемский огонь

21.12.2016 (07:49)

Украинские скауты привезли в Одессу Вифлеемский огонь

Святыня прибыла из Палестины

Украинские скауты привезли в Одессу Вифлеемский огонь.

По традиции ежегодно пламя зажигают в месте рождения Иисуса Христа, затем волонтеры везут его в другие страны. На границе Украины символ Рождества встретили члены скаутской организации, которая отвечает за доставку огня в разные города страны.

В понедельник на Соборной площади желающие могли поджечь от него свою свечку и принести ее домой.

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