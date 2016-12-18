В Украину привезли Вифлеемский огонь

|Украинские скауты привезли в Одессу Вифлеемский огонь
Святыня прибыла из Палестины
Украинские скауты привезли в Одессу Вифлеемский огонь.
По традиции ежегодно пламя зажигают в месте рождения Иисуса Христа, затем волонтеры везут его в другие страны. На границе Украины символ Рождества встретили члены скаутской организации, которая отвечает за доставку огня в разные города страны.
В понедельник на Соборной площади желающие могли поджечь от него свою свечку и принести ее домой.
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