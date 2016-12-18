Курс валют на 21 декабря (+ новости экономики)

21.12.2016 (08:28)

Курс валют в банках Ужгорода на 21 декабря

Курс доллара продолжает растию, евро немного подешевел.

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 декабря 2016 года:

Курс доллара, по сравнению с 20 декабря, вырос на 7 коп до 26.47 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 27.43 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 1 коп до 4.28 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 3 коп до 32.67 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 25.67 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 6.22 за 1 польский злотый.

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Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 20 декабря составляет 26.47 грн за 1 доллар, что на 7 коп превышает показатель 19 декабря.

Общий объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 19 декабря составил 97.9 млн. долларов США (в эквиваленте), из них долларов США – 90.4 млн. долларов.

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Верховная Рада в 4:52 утра среды, 21 декабря, приняла проект Государственного бюджета Украины на 2017 год.

Одной из "фишек" нового бюджета стало двойное повышение уровня минимальной заработной платы: решение историческое, так как всего за месяц, с 1 декабря 2016 года до 1 января 2017 года, "минималка" вырастет до 3200 гривен. Причем ни один работодатель не будет иметь права платить своим работникам меньшую сумму, если это не предусмотрено трудовым договором.

Так как зарплаты бюджетников выплачиваются за счет Госбюджета, в главной смете страны на эти цели предусмотрено около 28 млрд гривен.

Самую крупную сумму в следующем году получит сектор обороны и национальной безопасности – 120 млрд гривен. А вот украинские дороги получат 30 млрд гривен (но местные бюджеты получат дополнительные средства, если таможенные сборы будут перевыполнены).

Еще одно важное улучшение – в рамках медицинской реформы на закупку медикаментов будут выделены 6 млрд гривен, а на реимбурсацию (возмещение стоимости лекарственных препаратов) – около 800 млн гривен.