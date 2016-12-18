Под утро Верховная Рада таки приняла Госбюджет на 2017 год

21.12.2016 (09:02)

Верховная Рада приняла Госбюджет на 2017 год

Депутаты Верховной Рады почти в 5 утра среды, 21 декабря, приняли Государственный бюджет на 2017 год. В общем заседания Верховной Рады длилось почти 19 часов.

За это время депутаты одобрили три бюджетные законы, а также поддержали создание Высшего совета правосудия, является ключевым решением для судебной реформы.

За соответствующий законопроект №5000 в целом проголосовали 274 депутата, против - 37, воздержались - 35.

Бюджет поддержали фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии Олега Ляшко, "Возрождение" и "Воля народа". Против бюджета выступили фракции "Батькивщины", "Оппозиционного блока" и "Самопомощь".

Стоит отметить, что бюджетный комитет Совета работал над окончательным вариантом главного финансового документа страны почти до 4 утра. Лишь после того депутатам раздали проект бюджета для ознакомления, но некоторые из них заявляли, что документ раздали не у полном виде и они не могли узнать, за что они голосуют.

Спикер ВР Андрей Парубий отметил, что проект бюджета принимался в первом чтении, а все предложения от депутатов по документу были учтены на заседании бюджетного комитета.

"Я искренне поздравляю нас всех. Эта напряженная бессонная ночь того стоила. Мы одобрили бюджет на следующий год. Хочу подчеркнуть, что это бюджет не только развития, это бюджет обороны Украины, бюджет обороны всего свободного мира. И мы, голосуя за него, голосовали за наших ребят на передовой, которые сегодня нуждаются в поддержке", - сказал спикер Верховной Рады после принятия законопроекта.

Согласно заключению комитета ВР по вопросам бюджета, Госбюджет на 2017 год предполагает финансирование программы обеспечения и лечения онкобольных, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, в сумме 61 343 тыс. грн.

Также бюджет на следующий год включает стимулирование и дотирование производства сельскохозяйственной продукции.

Минимальная зарплата вырастет вдвое - до 3,2 тысячи гривен.

В текст Госбюджета, принятого в первом чтении, внесли следующие изменения: уменьшили поступления с рентной платы за пользование недрами для добычи нефти на сумму более миллиона гривен; увеличили поступления в результате сбора акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров на сумму почти 3,5 млн грн.

Кроме того, из проекта закона о бюджете на 2017 год исключили сбор с покупки иностранной валюты в наличке.

В принятом законопроекте выделили больше денег на выполнение задач и функций Нацгвардии Украины на 90 000 тыс. грн, деятельность Вооруженных сил Украины и подготовку войск - на 231 280,1 тыс. грн, развитие вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины на 142 290,4 тыс. грн.

Отметим, финальный текст Госбюджета на 2017 год с внесенными правками по состоянию на момент голосования не был опубликован, народные депутаты также не смогли с ним ознакомиться.

Рекомендацию к принятию во втором чтении и в целом поддержали практически все депутаты комитета, кроме Медуницы, Маркевича и Левченко. На заседании, кроме министра финансов Александра Данилюка, присутствовал еще и премьер-министр Владимир Гройсман.

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