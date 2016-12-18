Геннадий Москаль один из кандидатов на пост главы Нацполиции

21.12.2016 (09:58)

Геннадий Москаль претендует на пост главы Нацполиции

Эксперты назвали имена основных претендентов на пост главы Национальной полиции Украины.

Главным кандидатом считается исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян. Военный опыт, приобретенный в АТО в составе полка «Азов», а также хорошие отношения с главой МВД Украины Арсеном Аваковым могут сыграть в пользу Трояна.

Другой кандидат - генерал-лейтенант в отставке Геннадий Москаль. Его богатый управленческий опыт и большой стаж работы в органах внутренних дел является его преимуществом.

Также хорошим кандидатом на пост главы Национальной полиции является Виталий Ярема, некоторое время возглавлял Генеральную прокуратуру Украины.

Еще одним возможным претендентом был назван нынешний руководитель полиции Николаевской области Юрий Мороз.

Эксперты не исключают вероятности повышения по службе Вячеслава Аброськина, который руководит ГУНП в Донецкой области.

Вместе с тем, Мустафа Найем, который в интервью прессе говорил о своем желании возглавить Национальную полицию, по мнению экспертов, не станет реальным претендентом на эту должность. Поскольку его политическая деятельность вызывает некоторые вопросы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что Национальный полицию возглавит человек из круга ее действующих работников.

Напомним, 14 ноября, Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции