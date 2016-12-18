В горах Закарпатья пограничники обнаружили заблудившегося туриста из Чехии

21.12.2016 (10:21)

Закарпатские пограничники спасли в горах гражданина Чехии

Вчера пограничники отдела «Стужица» Чопского отряда неподалеку от украинско-словацкой границы обнаружили гражданина Чехии, который заблудился в горах.

Обнаружил нарушителя участковый инспектор пограничной службы во время мониторинга государственной границы. При себе у гражданина Чехии был только внутренний паспорт. Кроме того, мужчина объяснил, что он проживает в городе Прага, и отправился в туристический горный поход в Словакию. Однако во время маршрута на гору Кременец из-за большого снежного покрова потерял ориентировку на местности. Также путешественник рассказал, что уже почти сутки блуждает горами и сильно замерз.

С целью выяснения всех обстоятельств гражданина доставили в отдел пограничной службы «Стужица». Вместе с тем, пограничники оказали путешественнику первую медицинскую помощь и угостили горячим чаем.

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