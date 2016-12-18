В Ужгороде вор отобрал у ребенка дорогую мобилу

21.12.2016 (10:33)

В Ужгороде грабитель вырвал из рук ребенка мобильный телефон

Вчера, 20 декабря, в полицию обратилась 37-летняя ужгородка, которая сообщила, что на площади Богдана Хмельницкого в Ужгороде неизвестный мужчина при ней вырвал из рук ее малолетнего сына мобильный телефон.

Сумма ущерба оценена в 2,5 тысячи гривен.

Сотрудники криминальной полиции оперативно установили личность подозреваемого по показаниям свидетелей и дали ориентировку патрульной полиции, присоединившейся к поиску грабителя.

Мужчина был оперативно разыскали похищенный мобильный телефон изъят. Патрульные помогли доставить подозреваемого в отдел полиции в Ужгороде. Грабителем оказался 37-летний житель села Часловцы Ужгородского района.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 Уголовного кодекса Украины, то есть грабеж.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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