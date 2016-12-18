Ужгород приглашает на трехдневный фестиваль "Горяче вино"

21.12.2016 (11:53)

Фестиваль глинтвейна в Ужгороде "Горяче вино"

В эту пятницу, 23 декабря в «Совином гнезде» в Ужгороде стартует фестиваль глинтвейна «Горяче вино»! Продлится он 3 дня!

«Вино бывает красным, бывает белым... У нас оно горячее. После удачного рестарта "Совиного гнезда" в качестве винного погреба продолжаем знакомство с лучшими виноделами Закарпатья», - соблазняют организаторы.

Они добавляют на празднике рекой потечет сухие и десертные, игристые и тихие, старые, молодые, ординарные, купажированные вина... и море глинтвейна.

«А еще - вкуснейшая еда, Рождественская ярмарка и прекрасная забава в хорошей компании. До встречи на фестивале глинтвейна "Горяче вино"», - приглашают идеологи события.

Дата проведения: 23, 24, 25 декабря.

Время: 12.00-22.00.

Локация: винный погреб «Совиное гнездо», Ужгород.







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