В Умани осквернили синагогу на могиле цадика Рабби Нахмана (ФОТО, ВИДЕО)

|В Умани осквернили могилу еврейского праведника Рабби Нахмана
В 2:00 ночи 21 декабря неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Рабби Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову, на которой была вырезана свастика.
На территории святыни злоумышленники распылили слезоточивый газ и оставили следы, похожие на кровь, на полу и стенах, а также свиную голову на могиле цадика Рабби. От слезоточивого газа пострадали двое прихожан с израильским гражданством, сейчас они находятся в местной больнице.
Злоумышленники при этом выкрикивали ругательства и угрозы в адрес присутствовавших на месте молящихся.
Представители еврейской общины сразу же вызвали полицейских. Официально начато расследование, но пока никого не арестовали.
Напомним, в конце ноября, В Ужгороде врзде синагоги вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста
Справка:
Рабби Нахман - основатель брацлавского хасидизма. Его могила Могила стала местом паломничества брацлавских хасидов в Умани в 1810 году. После обретения Украиной независимости в 1991 году место захоронения цадика Нахмана получило официальный статус историко-культурного центра брацлавских хасидо.
Комментарии
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СРОЧНО!!! Заявление Меркель и Олланд.«В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в ДНР и ЛНР, принимая во внимание ситуацию продолжающейся политики геноцида и террора в отношении жителей Донбасса, считаю крайне важным признать независимость народных республик Донбасса, если Киев не выполнит своих обязательств в рамках Минских соглашений. Киев создает «условия, рассчитанные на физическое уничтожение населения Донбасса».....
Рейтинг: 0
...«Всё, что происходит в этих республиках, подпадает под международное определение геноцида. Навязывание антисоветизма, русофобии, запрет на использование русского языка, террор в отношении мирного населения, уничтожение памятников культуры, церквей, социальных объектов — создание условий, рассчитанных на физическое уничтожение населения Донбасса».
Рейтинг: 0
СРОЧНО!!! Заявление Меркель и Олланд.«В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в ДНР и ЛНР, принимая во внимание ситуацию продолжающейся политики геноцида и террора в отношении жителей Донбасса, считаю крайне важным признать независимость народных республик Донбасса, если Киев не выполнит своих обязательств в рамках Минских соглашений. Киев создает «условия, рассчитанные на физическое уничтожение населения Донбасса».....
Рейтинг: 0
....«Всё, что происходит в этих республиках, подпадает под международное определение геноцида. Навязывание антисоветизма, русофобии, запрет на использование русского языка, террор в отношении мирного населения, уничтожение памятников культуры, церквей, социальных объектов — создание условий, рассчитанных на физическое уничтожение населения Донбасса».
Рейтинг: 0
СРОЧНО!!! Заявление Меркель и Олланд.«В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в ДНР и ЛНР, принимая во внимание ситуацию продолжающейся политики геноцида и террора в отношении жителей Донбасса, считаю крайне важным признать независимость народных республик Донбасса, если Киев не выполнит своих обязательств в рамках Минских соглашений. Киев создает «условия, рассчитанные на физическое уничтожение населения Донбасса».....
Рейтинг: 0
....«Всё, что происходит в этих республиках, подпадает под международное определение геноцида. Навязывание антисоветизма, русофобии, запрет на использование русского языка, террор в отношении мирного населения, уничтожение памятников культуры, церквей, социальных объектов — создание условий, рассчитанных на физическое уничтожение населения Донбасса».
Рейтинг: 1
Рейтинг: 2
Последние события на востоке Украины, связанные с попыткой киевских карательных сил провести наступление на позиции ЛНР, является прямым нарушением Украиной Минских соглашений.С таким заявлением выступил во вторник в Вашингтоне спикер Государственного департамента США.Каратели развязали новую провокацию,по признанию самих же карателей,понесли большие потери более ста человек в результате того что их послали на минное поле и конкретно на убой,потерпели поражение и откатились на прежние позиции не забрав даже убитых......
Рейтинг: 2
.....Миссия ОБСЕ признала что перемирие в Серой зоне путём наступления и обстрелов из запрещённых 152 мм орудий нарушили именно Укрофашиские формирования.О наступление войск фашистского режима Киева на ополченцев на этом участке было известно ещё за неделю до события.
Рейтинг: 2
Сегодня траур у коклят. Сегодня будет зрада. Пуканы ихние горят. Так им лохам и надо. Сидят подонки, глядят у сторонку. К корыту пролезть норовят. Потому что на 9 кормушек. По статистике 100 хохлопоросят.
Рейтинг: -4
Чё ширанулся уже, вытяни баян нарик. Ты по теме уже всё, сдох твой ватный алкомозг?
Рейтинг: -3
Слухай пане, а чого в тебе предложение состоит из 6-8 слов и говном пахнет????
Рейтинг: 5
Соси дальше трусливый толстозадый крысенок галицкий не отвлекайся и не воняй.
Рейтинг: 2
СРОЧНО!!! Заявление Меркель и Олланд.«В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в ДНР и ЛНР, принимая во внимание ситуацию продолжающейся политики геноцида и террора в отношении жителей Донбасса, считаю крайне важным признать независимость народных республик Донбасса, если Киев не выполнит своих обязательств в рамках Минских соглашений. Киев создает «условия, рассчитанные на физическое уничтожение населения Донбасса».....
Рейтинг: -2
Нет, срочно было вчера, США назвала русню терористами окупантами, хавай вата.
Рейтинг: -2
Слухай пане, а чого в тебе предложение состоит из 6-8 слов и говном пахнет????
Рейтинг: 3
....«Всё, что происходит в этих республиках, подпадает под международное определение геноцида. Навязывание антисоветизма, русофобии, запрет на использование русского языка, террор в отношении мирного населения, уничтожение памятников культуры, церквей, социальных объектов — создание условий, рассчитанных на физическое уничтожение населения Донбасса».
Рейтинг: -3
Каких республиках, ватодибил, если этот сброд рускага мира никто не признал, кроме ватной чумы и горстки купленых дИпутатов.
Рейтинг: 0
ФАШИЗМ сегодня правит бал dв украине! Он у вас там давно, с момента уничтожения вашими дедами-бандеровцами Волыни, Хатыни и Бабьего Яра - ребятишек, женщин, бабок, стариков - всех вы расстреляли и сожгли!!! А сегодня, вы, фашистские потомки и подонки уничтожаете таким же образом своих же сограждан на Донбассе!
Рейтинг: -4
Фашизм, говоришь, ты почитай что ватоботы выписуют, особенно о евреях. Лживая ватная шестрёка.
Рейтинг: 1
зомборагульный кастрюлеголов - сила. Длинновато, но очень точно.
Рейтинг: -2
Лошара многоликая ты хоть ники не меняй, всеравно ватодибила не спрячешь под ширмой другого имени-:)
Рейтинг: 2
Уж чья бы мычала крысеныш галицкий-сам спрятался от страха за чужим логином и воняешь в обгаженых от страха штанишках хохлобыдло тупое.
Рейтинг: -4
Куда спрятался ты мразота одичавшо-кацапская? Я у себя в стране, а ту гуно на педерашке, так, что лесом мох заднеприводной.
Рейтинг: 4
Ты тупое трусливое галицкое гавно-вонючее и мерзкое как и все хохлы.
Рейтинг: -2
Дибил, у вас там на росии все такие тугодумы как ты? Ведь дибилом жить легче, а еще с лишнейхромосомой, отого русня пережила катаклизмы:-)
Рейтинг: 6
УКРАИНСКИЙ ФАШИЗМ В РЕАЛЬНОСТИ-именно в украине воюют под знаменами со свастикой,устраиваются факельные шествия по канонам третьего рейха,именно в украине имеется национальный герой—фашист,садист и убийца гомосексуалист Бандера,именно в украине призывают к уничтожению целой нации и именно в украине устраивают блокады по типу Ленинградской!Пусть все знают об этом в мире—что в украине в настоящий момент бал правит ФАШИЗМ!А нацистский лозунг гитлеровцев «Германия превыше всего» сегодня является государственным звучит так «украина понад усе"
Рейтинг: -5
Скопировал дибил из кого-нить ватного геббeльс источника. Лучше повидай нам, почему кацапы стали дибилами, это на генном уровне, или вырождаются от бухлa и нaркоты, или их зомбируют по ТВ? В чём причина ватного скудoумия и нищегo ума?
Рейтинг: 3
Судя по вони крысеныш галицкий это ты про себя спрятавшись от страха под краденым логином и обгадив шаровары скулишь чмошник паскудный.
Рейтинг: -2
Слышь нюхач обдолбышь, судя по складу твоего ума ты либо наркоман, либо алкоголик либо дибил русский.